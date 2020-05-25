Украинцам следует готовиться к резкому подорожанию почти всех коммунальных услуг

Об этом в своей статье рассказал эксперт и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, передает Главред.

По его словам, уже с 1 июля цена на газ для простых бытовых потребителей будет на уровне 100% стоимости для промышленности, а такое решение было утверждено Кабмином еще в апреле.

"В мае, например, цена на газ для промышленности на 70% выше цены для населения. Плюс к этому - ещё и абонплата. С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт - 0,9 грн, оставив единый тариф - 1,68 грн за 1 кВт. С 15 октября - новые тарифы на отопление, которые НКРЭКУ уже утвердила в марте: суммарный тариф (тарифов на производство, транспорт и поставку) примерно на 10-15% выше", - предупреждает эксперт простых украинцев.

Скубченко также отметил, что в 2021 году украинцам могут ввести новые абонплаты и допплатежи.

"...Через 5 месяцев после отмены карантина появятся дополнительные платежи (за установку и поверку счётчиков, например) и новые абонплаты. Но это ещё не всё. С 1 числа месяца после отмены карантина базовая норма платы за услуги ЖКХ будет увеличена с 15 до 20%. Впервые с 1998 года. Решение принято Гончаруком в октябре, в марте Шмыгаль это решение подтвердил. Это значит, что все, кто получает субсидию, станут отдавать на 5% больше своего дохода за услуги ЖКХ, что равно сокращению расходов государства на субсидии на 30%", - раскрыл эксперт нюансы законодательства.

Специалист также припомнил президенту Владимиру Зеленскому его обещания "о наведении порядка в ЖКХ" и добавил, что очень скоро платежка за коммуналку превратится в рулон.

"В общем, платёжка за услуги ЖКХ скоро превратится в рулон. Ну, или президент вспомнит, что всем нам обещал год назад, и бросит все свои силы на наведение порядка в ЖКХ. И наведёт этот порядок. Кстати, за первый год Зеленского расходы населения на воду и водоотведение стали уже на 46,8% больше, обслуживание домов и придомовых территорий - на 6% (апрель к апрелю прошлого года)", - резюмировал Алексей Скубченко в своей статье.

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