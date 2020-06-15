Множество украинцев остались без работы за период карантина, и, как прогнозирует Кабмин, в ближайшее время возникнут новые трудности

Так, Государственная служба занятости сообщила, что Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел.

За минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел. - до 430,4 тыс. чел.

Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости. Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн.

Тем временем Кабинет министров прогнозирует, что число безработных украинцев будет расти.

Об этом говорится в программе правительства, которую передали на рассмотрение Верховной Рады.

Основными вызовами в документе названы: российская агрессия, пандемия и экономический кризис.

В правительстве заявляют, что кризис обусловлен пандемией и может привести к падению ВВП Украины в 2020 году на 4-8%. Экспорт в 2020 году может снизиться на 10%, а импорт – на 14,5%. Дефицит бюджета может увеличиться до 8% ВВП, а безработица – до 9,5%.

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