Ученик предложил гениальный способ наказания коррупционеров



Слова учителя, который рассказал о предложении школьника приводит Vseua.

По его словам, дети предлагали довольно радикальные методы для наказания украинских коррупционеров: пожизненное заключения, смертная казнь, изгнание из государства, конфискация имущества.

"Тут к разговору присоединяется ученик, который скажем так из тех, что не сильно оценкам может похвастаться и выдает как на меня просто гениальный способ наказания для наших держиморд", - отметил он и рассказал о предложении одного из учеников.

"Я считаю, что не нужно никого расстреливать. Я бы выбрал самое глухое, заброшенное село в Украине, где посреди степи или леса, попытался огородить его колючей проволокой под напряжением и запустил бы туда всех политиков и чиновников без исключения. Вдобавок всех их силиконом накачанных жен, родителей и совершеннолетних детей", - отметил парень.

По его словам, коррупционеров стоит разместить в условиях, в которых живут обычные украинцы.

"Дал бы по лопате, по ведру картофеля и пшеницы, раз в месяц завозил бы туда мешки с секонд хендом, чтобы женщины, привыкшие к брендовой одежде не страдали от его отсутствия. А чтобы не подохли с голода, ровно на сумму минимальной пенсии, купил бы продуктов для каждого. И чтобы того хватило на месяц. И еще, самое главное: везде бы разместил видеокамеры, и вся Украина имела бы самое рейтинговое реалити шоу в истории мирового телевидения. Мы бы еще круто на этом заработали!", - заключил он.

Ранее народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров выразил мнение, что главная проблема украинцев заключается в том, что у них нет патриотизма, а деньги являются своеобразной религией.

Побороть масштабную коррупцию в стране украинцы не могут не из-за войны, а из-за своего менталитета.

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