Здание Офиса Президента окружили гвардейцы и полицейские, стянута военная техника. Выяснились причины

В среду, 17 июня, заявлено проведение сразу нескольких акций, связанных с Анатолием Шарием, передает Politeka.net со ссылкой на популярные телеграм-каналы.

Сторонники Шария будут требовать выполнения прав журналистов. А представители праворадикальных организаций устроят контракцию. В частности, на место прибыл активист Евгений Карась из С14 и группа провокаторов в белых халатах санитаров с надписью "психбольница #6" - пришли "лечить тех, кому нравится Шарий".

Правоохранители остановили группу на первом шлагбауме на подходе к ОП и не пропустили дальше.

Ранее мы сообщали, 15 июня в центре столицы произошли волнения из-за решения Шевченковского райсуда Киева по поводу меры пресечения для одесского активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве. Сторонники последнего требовали поменять адрес для домашнего ареста. В результате протестов произошли стычки с правоохранителями. Точно известно о том, что были задержаны трое человек, в том числе и один из организаторов акции.

В тот же день, уже в темное время суток, украинцы, поддерживающие Стерненко, зажгли файеры и направились колонной к дому Зеленского, а затем к дому Генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Выступая под окнами президента, Стерненко заявил, что главный судья Шевченковского райсуда Киева, таки даст объяснение и будет пересмотр судебного решения.

Напомним, центр Киева в дыму, начались массовые аресты и столкновения с полицией: кадры протеста.

Как сообщала Politeka, возмущенные украинцы пошли на штурм в центре Киева, толпу не остановить: кадры прорыва.