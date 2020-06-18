Солнечное затмение, которое пройдет 21 июня, может вызвать обострение на Донбассе
Такой прогноз сделал астролог, передает «Главред».
Масла в огонь подольют ретроградные Меркурий и Венера. Они будут способствовать возобновлению конфликтов, и на востоке украинского государства снова "может стать очень горячо".
"Лучше всего затмение будет видно на Донбассе, потому есть опасность эскалации ситуации... А ретроградные Меркурий и Венера только "подольют масла в огонь" и будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций…", – сказал эксперт.
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Отметим, затмение Солнца произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня (воскресенье). Явление будет происходить примерно в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого затмения Солнца составит всего 38 секунд.
Астрологи считают затмение, совпадающее с летним солнцестоянием, самым сильным, центральным событием в летнем сезоне. Жизнь может испытывать людей на прочность перезагрузками в личной жизни, финансовой сфере, работе. Энергия этого дня будет чрезвычайно сильной.
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