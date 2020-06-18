Солнечное затмение, которое пройдет 21 июня, может вызвать обострение на Донбассе

Такой прогноз сделал астролог, передает «Главред».

Масла в огонь подольют ретроградные Меркурий и Венера. Они будут способствовать возобновлению конфликтов, и на востоке украинского государства снова "может стать очень горячо".

"Лучше всего затмение будет видно на Донбассе, потому есть опасность эскалации ситуации... А ретроградные Меркурий и Венера только "подольют масла в огонь" и будут способствовать возобновлению конфликтных ситуаций…", – сказал эксперт.

Отметим, затмение Солнца произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня (воскресенье). Явление будет происходить примерно в 9:40 по киевскому времени. Максимальная продолжительность полной фазы кольцевого затмения Солнца составит всего 38 секунд.

Астрологи считают затмение, совпадающее с летним солнцестоянием, самым сильным, центральным событием в летнем сезоне. Жизнь может испытывать людей на прочность перезагрузками в личной жизни, финансовой сфере, работе. Энергия этого дня будет чрезвычайно сильной.

Напомним, главари "Л/ДНР" поставили под угрозу жизни сотен тысяч людей ради Путина: "уже 22 июня..."

Как сообщала Politeka, писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину: "Чтобы не сбежали в..."

Также Politeka писала, что оккупанты решили добить своих же "героев" на Донбассе, добрались до больниц: подробности.