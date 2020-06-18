В зоне проведения ООС под вражеским обстрелом погиб 25-летний украинский матрос Илья Струк

О новой трагедии на Донбассе сообщили на странице Волынской областной государственной администрации в соцсетях. Известно, что старший солдат, гранатометчик подразделения ВСУ Илья Николаевич Струк погиб 17 июня в зоне проведения ООС.

25-летний Струк был уроженцем села Латничье в Волынской области. Во время боевого дежурства он попал под вражеский обстрел и получил смертельное пулевое ранение. Струк проходил службу в воинской части города Мариуполь.

«Волынь всколыхнула страшная весть…Волынская областная государственная администрация во главе с председателем Юрием Погуляйко выражают искренние соболезнования семье и друзьям погибшего защитника. Гибель наших военнослужащих - всегда большое горе для всей страны. Волыняне скорбят вместе с вами», - говорится в публикации Волынской ОГА.

Свои соболезнования выразило и командование ВМС Вооруженных сил Украины, а также батальон морской пехоты, в котором он служил.

«Братик, мы никогда не забудем тебя! И сделаем так, чтобы враг тоже запомнил! 17 июня во время вражеского обстрела, защищая Государство погиб старший матрос Илья Струк. Ему навеки 25 лет. Барсуки выражают соболезнования родным и близким героя!», - написали сослуживцы бойца.

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