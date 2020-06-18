Родители назвали новорожденного сына Зеленский

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции.

Забавный случай произошел в Закарпатской области.

В ведомстве привели примеры необычных имен, которые родители выбирали своим детям и в списке оказалось имя Зеленский.

"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

Пользователи сети довольно неоднозначно отреагировали на такую новость: такое решение в большинстве случаев подвергли критике, но были и те, кто отнесся к нему с юмором.

"И назвать сестричку Диджитализация", "Каждый ум теряет по своему", "Ну что за бред", "Зеленський? Ну я понимаю у родителей с крышей не сложилось, но у нас как в законе хоть коноплей называй?? Ребенок им спасибо не скажет! И дело не в президенте, к которому я нормально отношусь, хоть и не восторгаюсь", "Почему не Голобородько?", "Дитё будет очень радо", "Решили приколоться. И так прикололись, что испортили пацану жизнь, хотя у него потом будет шанс поменять имя", - писали в сети.

Стоит отметить, что это не единичный подобный случай на Закарпатье.

Ранее, там мальчика назвали в честь тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение.

Также Politeka писала, что Владимир Зеленский поразил поступком после диагноза жены: "Не смог и пару дней".