Глава государства Владимир Зеленский посещает Офис президента, поскольку не может делегировать свои полномочия

Об этом заявила пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель. По ее словам, некоторые из функции Зеленский может выполнять только из офиса.

Правда, вместе с тем президент ограничил свое общение "очень узким кругом" людей, с которыми придерживается социальной дистанции, а все совещания, переговоры и встречи проводит по спецсвязи или по телефону, командировки в регионы были отменены.

Кроме того, гарант ежедневно проходит тесты. Результат отрицательный.

Напомним, 12 июня стало известно, что у жены президента Елены Зеленской выявили китайский вирус, что подтверждено лабораторно. Первая леди прокомментировала, что эта новость очень ее удивила, поскольку вся их семья придерживается необходимых карантинных правил. Также супруга Зеленского рассказал, что чувствует себя хорошо, но вынуждена находиться на амбулаторном лечении в изоляции от родных.

Украинцы активно обсуждают в сети то, что Зеленский пренебрегает 14-дневной изоляцией, как контактное лицо.

"А Зеленский не плюет на карантин? Он подает пример, чтобы всем было до лампочки то, что приняли для преодоления болезни"

"Человек, в семье которого есть больной человек, как и другое контактное лицо, у нас должен находиться на самоизоляции в течение 14 дней, даже если тест у нее не обнаружил коронавирус. Это связано с тем, что коронавирус может не сразу проявляться в течение инкубационного периода"

"Не смог и пару дней на карантине просидеть, а людям говорил месяцами не выходить..."

"Какой карантин?! Где вы, а где Президент. Разницу надо понимать"

Напомним, после диагноза Елены Зеленской президент дал срочное распоряжение

Также Politeka писала, что Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом: "Мы не хотели говорить..."