Стало известно, как теперь дети из оккупированного Донбасса и Крыма будут поступать в высшие учебные заведения на мирной территории

Как передает Politeka.net, об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что глава государства Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно неподконтрольных Украине территорий.

Согласно документу, дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса смогут вступать в вузы Украины без ВНО и будут иметь возможность поступить во все заведения, а не в ограниченные отдельным списком, как это происходит в данный момент.

Более того, все желающие абитуриенты с указанных выше территорий будут учиться в высших учебных заведениях за счет государства. Пока эта норма действует только для выпускников из Крыма.

"...Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.



Но такая инициатива главы государства разозлила украинцев в соцсетях.

"А почему у детей предателей и террористов должно быть преимущество перед детьми украинских воинов и остальных граждан?", "Это капец! С каких радостей такие привилегии детям предателей и террористов?", "А как насчет детей участников АТО?", "Та я вообще предлагаю сразу раздать им дипломы", "Не поняла, а как они будут поступать? Сдавать экзамены? Или достаточно только того,что они с оккупированной территории? Чем они лучше всех остальных?", - возмущаются они в комментариях.

Ранее мы рассказывали об отмене ГИА в Украине.

Таким образом, тем украинцам, которые получают полное общее среднее образование (выпускникам школ, колледжей и профтехучилищ), не придется сдавать дополнительные экзамены.

Но образовательный омбудсмен Сергей Горбачев добавил, что ВНО никто не собирается отменять в Украине даже в условиях эпидемии.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Также Politeka писала, что украинские выпускники будут сдавать ВНО по-новому, озвучены правила: «не пустят тех, у кого…»