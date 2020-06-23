Остановилось сердце митрополита Черкасского и Каневского УПЦ МП Софрония, которого считали лидером "украинского крыла" этой церкви

Эту информацию уже подтвердила пресс-служба Черкасской епархии УПЦ МП, пишет Politeka.net

По информации священников, митрополит Софроний отошел в вечность после продолжительной болезни на 81 году жизни.

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел к Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний – выдающийся архипастырь земли Черкасской, неутомимый труженик на ниве Божьей", – сообщает пресс-служба епархии.

Зимой 2018 года Софроний рассказывал, что он уже не является клириком Московского патриархата, потому что во время своей службы не вспоминает российского патриарха Кирилла, но и не входит в состав Поместной церкви.

"Я ни туда и ни сюда...У независимого государства должна быть независимая церковь. А получается так, что как будто мы и независимое государство, а лезем в плен к грекам. А какая разница, Константинополь или Москва? Я бы вам сказал сейчас, что следует делать дальше, если бы я в руках держал Томос, знал, о чем там написано. Поэтому давайте дождемся", - заявлял тогда Софроний в интервью изданию Главком.

Он также предупреждал, что финальная версия устава поместной церкви может закрепить большую зависимость украинского православия от Константинополя, и называл в 2018 году эту угрозу «вассальным увлечением».

Софроний сделал большой вклад в развитие отечественной церкви, переведя молитвы на украинский язык. К тому же, именно этот митрополит был сторонником использования украинского языка во время служб.

Напомним, трагически оборвалась жизнь известного украинца, друзья вне себя от потери

Как сообщала Politeka, выяснилось, кто обокрал легенду АТО Виталия Барина, пока его тело везли в морг

Также Politeka писала, что «Под окнами собственного дома»: трагически оборвалась жизнь бойца АТО, осталась вдова