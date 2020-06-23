91-летний украинец продолжает заниматься волонтерством, несмотря на преклонный возраст

Как передает Politeka.net, невероятную историю волонтера рассказал Андрей Крамаренко в Facebook.





“Его зовут Бойко Вадим Яковлевич. Впервые услышал о нем в фейсбуке, услышал, и не поверил сразу. Он 6 раз бежал из концлагерей, шестой – из Освенцима. О нем снято два фильма, один из которых сняли Канадцы. Лицензию на показ фильма купили 80 стран мира и среди них нет Украины! Задумайтесь, люди", - отметил он.

Вадим Яковлевич в свои 91 он помогает бойцам АТО, несколько раз был на передовой и не раз был в военных госпиталях. Деньги на помощь воинам собирает сам, продавая свою домашнюю библиотеку. Также у него можно приобрести авторские книги, где он описывает свою жизнь.

"Мы встретили Вадима Бойко на углу улиц Рейтарской и Стрелецкой. Он подметал тротуар возле своих книг. За книги просит столько, сколько вы можете дать. Все деньги из книг идут на АТО", - отметил Андрей.

Общаясь с ним, парень спросил: “Какая мысль вела вас через все то ад до воли и свободы?”

Переспросив, он улыбнулся мне и ответил: ”Я боролся ради Украинцев, ради народа, я выживал, чтобы рассказать людям правду.”

Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.

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