С 12 по 18 июня 2020 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 583 проверки на 281 объекте государственного надзора (контроля), составлен 601 протокол об административных правонарушениях.

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 167 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 166 тысяч гривен.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитан ущерб на сумму 1 млн 738 тысяч гривен.

Общая сумма предъявленных претензий составляет 1 млн 86 тысяч гривен. Взыскано убытков в добровольном и принудительном порядке на сумму 391 тысяча гривен.

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства объектами хозяйствования произошли в Днепропетровской и Полтавской областях.

За снос деревьев в полезащитной лесополосе вблизи села Победа Днепровского района инспекция в Днепропетровской области насчитала убытков на сумму 544 тысячи 59 гривен. Материалы направлены в Новокодацкого ОП ДВП ГУНП в Днепропетровской области.

За незаконную рубку деревьев в полосе отвода Самары-Жорживка-Колодяжное Шишацкого района Полтавской области начислено убытков на сумму 702 тысяч 108 гривен. За незаконную рубку деревьев в админмежах села Таверівка Чутовского района Полтавской области начислено убытков на сумму 667 тысяч 604 гривны. Материалы направлены в ГУ НП в Полтавской области.