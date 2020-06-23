А она в чем-то права...

Бывшая парламентарий Ирина Фарион высказалась об иноязычных школах на территории Украины



Ее сова приводит "Вголос".



"Другие страны продвигают свои интересы тогда, когда государство демонстрирует слабость. Украинская власть должна бы сказать: не нравится – какие проблемы, упаковал чемоданы и уехал в Будапешт, все границы открыты", - считает бывший политик.

Также Фарион указала на момент, который показывает отношение стран-соседей к украинскому языку.

"У меня вопрос к венграм и московитов: сколько украинских школ на вашей территории? На ваших землях проживает большое количество украинцев, то почему ни в Венгрии, ни в России нет ни одной украиноязычной школы?”, – недоумевает бывший политик.

Ранее мы сообщали, что писатель Дмитрий Капранов сделал неожиданный прогноз о существовании русского языка в Украине.

По его мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и русского языка.

Писатель уверен, что со времени Революции Достоинства Госкино достаточно плодотворно поработало, создавая украинский продукт и выразил надежду, что благодаря введенным квотам на украинский язык, у телеканалов будет больше стимула производить свой собственный продукт. Это в итоге приведет, что спустя 5 лет в Украине не будет российского продукта.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.