Бывшая парламентарий Ирина Фарион высказалась об иноязычных школах на территории Украины
Ее сова приводит "Вголос".
"Другие страны продвигают свои интересы тогда, когда государство демонстрирует слабость. Украинская власть должна бы сказать: не нравится – какие проблемы, упаковал чемоданы и уехал в Будапешт, все границы открыты", - считает бывший политик.
Также Фарион указала на момент, который показывает отношение стран-соседей к украинскому языку.
"У меня вопрос к венграм и московитов: сколько украинских школ на вашей территории? На ваших землях проживает большое количество украинцев, то почему ни в Венгрии, ни в России нет ни одной украиноязычной школы?”, – недоумевает бывший политик.
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Ранее мы сообщали, что писатель Дмитрий Капранов сделал неожиданный прогноз о существовании русского языка в Украине.
По его мнению, Украина достаточно большая страна, чтобы иметь свое кино и не зависеть от бывших метрополий и русского языка.
Писатель уверен, что со времени Революции Достоинства Госкино достаточно плодотворно поработало, создавая украинский продукт и выразил надежду, что благодаря введенным квотам на украинский язык, у телеканалов будет больше стимула производить свой собственный продукт. Это в итоге приведет, что спустя 5 лет в Украине не будет российского продукта.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.