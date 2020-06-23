А вы еще носите маски?

Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала соотечественников за нарушение карантина

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Ещё пару месяцев назад народ истерил и готовы были разорвать тех, кто ходит без масок. Сегодня, ситуация изменилась, люди массово собираются в парках, ресторанах, кафешках и фактически все без масок, при этом ещё и возмущаются тем, что единицы ходят надевая маски", - отметила волонтер.

В пример она привела Испанию, которая уже начинает справляться с эпидемией.

Послушайте, каждый вправе делать так как считает нужным. Вот это сегодняшнее фото испанской королевской семьи, видно, что люди вокруг тоже в масках на улице. В Испании спад эпидемии, у нас с каждым днём все больше заражённых. Они дураки, мы умные??", - задается вопросом волонтер.

Напомним, по состоянию на 23 июня число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 38 074, от инфекции умерло 1035 больных.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.

По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".