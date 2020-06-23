Волонтер Наталья Юсупова раскритиковала соотечественников за нарушение карантина
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
"Ещё пару месяцев назад народ истерил и готовы были разорвать тех, кто ходит без масок. Сегодня, ситуация изменилась, люди массово собираются в парках, ресторанах, кафешках и фактически все без масок, при этом ещё и возмущаются тем, что единицы ходят надевая маски", - отметила волонтер.
В пример она привела Испанию, которая уже начинает справляться с эпидемией.
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Послушайте, каждый вправе делать так как считает нужным. Вот это сегодняшнее фото испанской королевской семьи, видно, что люди вокруг тоже в масках на улице. В Испании спад эпидемии, у нас с каждым днём все больше заражённых. Они дураки, мы умные??", - задается вопросом волонтер.
Напомним, по состоянию на 23 июня число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 38 074, от инфекции умерло 1035 больных.
Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.
По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.
По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.
Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».
Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».
Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".