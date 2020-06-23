Украинка Ольга Прищепа уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе

Историю единственной женщины-сапера в своем батальоне, передает АрмияInform.



На фронт она отправилась добровольцем еще в 2014 году, и уже Донбасс от вражеских снарядов и мин.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Ольга ежедневно рискует жизнью не меньше, чем когда с боевыми побратимами под обстрелами на передней линии. Неразорванных снаряды, мины, растяжки, закладки. Сейчас ее война − находить и обезвреживать оставленные боевиками смертоносные ловушки.

"Когда я пошла на войну, младшему сыну было всего восемь лет, но он понял меня и поддержал. Сейчас мы постоянно зв’язку. Я редко бываю дома. Сыновья растут самостоятельными. Они хорошо знают, почему я здесь. Я − их гордость, а они − моя", - поделилась Ольга.

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".