Украинские защитники вновь уничтожили боекомплект противников
Как передает Politeka.net, об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник и опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Так, он пишет, что бойцы ВСУ уничтожили боекомплект (БК) врага, а на видео показал, как он горит.
"Еще одно место, в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка – не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных "укров" в обстрелах. А "это не мы". И вообще, все свято блюдут Минские (соглашения. – прим. ред.)", – написал Роман Доник.
"На вас только и надежда", "Ну Минздрав жиж предупреждает: курение вредит здоровью...", "Гари гари,мая звязда", "Это все потому, что у них кто-то в журнале по ТБ не расписался", - пишут пользователи сети в комментариях.
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Напомним, что украинские военные уничтожили минометы противника, а после - накрыли их позиции огнем, когда те вернулись за боеприпасами.
Соответственные кадры появились в сети.
"Огнем повеявшим с Холодного Яра, пресекли вывоз боекомплекта и уцелевшего миномета с позиций российских наемников уничтоженных неведомой силой", - говорится в подписи к видео.
Волонтер Роман Доник утверждает, что российские наемники пытались вернуться за боекомплектом и уцелевшим минометом, но такой вариант событий предсказали украинские военные.
В итоге бойцы из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли сокрушительный удар по силам оккупанта.
Напомним, бойцы ВСУ метким ударом отомстили врагу на Донбассе, видео.
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