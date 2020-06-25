У россиян не будет шансов на Донбассе

Украинская армия теперь может уничтожать сотни российских танков

Об этом заявил военный обозреватель Олег Катков, комментируя передачу Украине новой партии Javelin, передает Голос Америки.

По его словам, благодаря установкам Javelin бойцы ВСУ смогут уничтожить 360 вражеских танков.

Катков отметил, что ракетный комплекс Javelin имеет мощный двигатель, который уменьшает время полета к цели и влияет на боевую эффективность летального вооружения в целом.

«Враг вообще не успевает среагировать на то, что в него что-то летит», – не сомневается эксперт.

Он также отметил, что Javelin является одним из самых эффективных ракетных комплексов из ныне существующих.

«Хорошо считается, когда вероятность попадания составляет 80-90%. А здесь ты запускаешь 100 ракет, и ими уничтожаешь 97 танков. То есть пока это самый меткий, самый эффективный комплекс, который доступен вообще в мире», – добавил Олег Катков, оценивая "перспективы" россиян на Донбассе.

Подытоживая, военный обозреватель добавил, что в распоряжении ВСУ сегодня есть 47 установок и 360 ракет к комплексу.

«Для сравнения, у Франции 76 пусковых установок, у Эстонии – 80, у Грузии – 72, у Литвы – 40. То есть в среднем даже уже по количеству Javelin мы находимся на уровне других стран. Говорят, Javelin мало – нет, это не так. Их столько, что мы можем уничтожить 360 танков противника», – резюмировал он, комментируя передачу новой партии летального вооружения.

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