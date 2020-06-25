25 июня, по состоянию на 07:00, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины

Об этом сообщили в пресс-центре ООС на странице в Фейсбук, пишет Politeka.net.

За сутки потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было, но ответным огнем ВСУ уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Недалеко от населенного пункта Широкино боевики открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

По оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недавно мы писали, что российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", поделился планами боевиков на Украину.

По его словам, главной целью террористов "Л/ДНР" является свержение действующей украинской власти.

"Думаю, если опросить бойцов, то ответ будет примерно один: надо снести власть в Киеве. Дальше всё равно: сделать свою Украину, нормальную, или присоединиться к России", - заявил он.

По его словам, рассматриваются оба варианта, однако сценарий с Россией является якобы "более надежным" для будущего Донбасса. Террорист озвучил также, что боевики ждут приказа "свыше", а он в свою очередь желает присоединения оккупированных территорий к России.

Напомним, что в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле: "Сами этого хотели, теперь имеют"

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.