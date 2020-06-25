Как считаете, нужно наказать политика за такие слова?

Нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова должна понести наказание за свои высказывания о детях



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер под ником "Mason Lemberg" на своей страничке в Facebook.

По его словам, подобные высказывание о детях непозволительны во всем мире.

"Ни детей безработных, ни детей работающих, ни детей президентов, ни детей уборщиц, ни детей бедных, ни детей богатых, ни детей, родители которых за Зеленского, ни детей, родители которых за Порошенко", - отметил он.

Кроме того, блогер уверен, что такие за такое нужно нести наказание.

"Только моральные уроды могут позволять себе какие-то огульные вещи о детях, тем более ставя диагнозы. В западном обществе, даже в сегодняшнем состоянии, этого крашеного тупого бабоурода информационно уничтожили Оно бы всю жизнь после этого был безработным и рассказывало бы своим детям низкого качества, что нельзя открывать рот, когда вместо мозга дерьмо", - гневно заявил он.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Третьякова оскандалилась оскорбительным заявлением о детях.

Рассуждая на тему распределения социальных выплат и категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную помощь, Третьякова грубо высказалась о детях из необеспеченных семей, назвав их «низкого качества».