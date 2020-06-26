Президент Украины Владимир Зеленский решил спустить всех собак на нарушителей, так как под угрозой миллиарды гривен из госбюджета и благополучие граждан

Речь о предупреждении появления перегруженных фур на украинских дорогах, на котрые в этом году власть выделяет, по словам гаранта, 80 млрд гривен - чего еще никогда не было.

Так, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в области стартует масштабная операция совместно с "Укртрансбезпекою", целью которой станет контроль за соблюдением норм загрузки автомобилей, пишет "Укринформ". Губернатор назвал операцию "Взвешенные и счастливые". Его слова решил дополнить Зеленский, добавив, что такие меры будут предприняты не только на Херсонщине, но и по всей стране. Кроме того, к операции будут подключены Национальная полиция и служба безопасности.

"Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы ", - резюмировал президент.

Ранее мы сообщали, дальнобойщиков оскорбили слова Зеленского, назвавшего их "засранцами" в обращении к водителям. Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Леонид Костюченко высказал мнение от имени всех работников отрасли, что они, наоборот, "проявили героизм" в условиях пандемии, а не заслужили, чтобы их оскорбляли.

"Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами... Почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от президента…", - заявил Косюченко.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

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