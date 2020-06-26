Владимир Зеленский выразил надежду на то, что украинцы, пострадавшие от стихийного бедствия, смогут вернуться к привычной жизни в ближайшие дни

В четверг, 25 июня, президент прибыл со срочным визитом в Ивано-Франковскую область, сильно пострадавшую от масштабных наводнений. Позже он прокомментировал увиденное в эфире ток-шоу «Право на владу».

Зеленский признался, что масштабы катастрофы его поразили.

«Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч га сельского хозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов», - рассказал президент.

В то же время, президент напомнил, что на месте продолжают работать спасатели, а движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине уже восстановлено. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация в регионе нормализуется.

«Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена», - заявил Зеленский.

Он также сообщил, что люди, чьи дома пострадали в результате наводнения, могут рассчитывать на финансовую помощь или новое жилье. По его словам, на восстановление региона было выделено около 750 миллионов гривен.

«Некоторые здания нельзя вернуть, скажем так, к жизни, поэтому люди будут переселены. Будет обязательно еще финансовая помощь», - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский просит о помощи, ситуация крайне тяжелая: «Срочно нужны…».

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