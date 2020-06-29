Стало известно, как в Украине планируют бороться с должниками по коммуналке

Об этом пишут Украинские новости.

Как известно, в Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий реструктуризацию долгов по коммуналке, и ужесточение существующих штрафов.

Так, должников могут не выпускать за границу, лишить права управлять автомобилем. Более того, на имущество могут наложить взыскание.

Если потребитель имеет долг по предоставленным коммунальным услугам, то организация-поставщик услуг может обратиться в суд. Причем такое судебное заседание будет проводиться без ведома самого должника, которого не будут даже вызывать на заседание. После суда будет получен судебный приказ.

Через время компания обращается к исполнителю, который может даже списывать деньги со счетов должников. Если средств не хватает, то могут описывать ценное имущество.

"В первую очередь обращается взыскание на отдельный от дома земельный участок, другое помещение, принадлежащие должнику. В последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник", - озвучили нюансы юристы.

По их словам, после этого недвижимость могут арестовать для определения его стоимости, и потом его выставляют на продажу.

При этом взыскивать недвижимолсть могут только с тех должников, сумма долга которых по исполнительному производству превышает 20 минимальных зарплат (до 1 июля 94460 грн, с 1 июля - 104760 грн).

Уже с 1 октября 2020 года все должники обязаны согласиться на реструктуризацию долга, иначе их внесут в реестр должников.

Срок реструктуризации – до пяти лет при условии, что общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других льготников.

Субсидии у тех украинцев, кто оформил реуструктуризацию для погашения задолженности по коммуналке, забирать не будут.

Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы.

Как сообщала Politeka, Кабмин внезапно решил изменить правила выплат: что будет с субсидиями и как получить деньги

Также Politeka писала, что новшество в борьбе с должниками довело украинцев до отчаяния