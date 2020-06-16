Стало известно, как в Украине планируют наказывать должников

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов" уже внесен в Верховную Раду.

При условии, если нардепы утвердят проект закона, то должников не будут выпускать за границу не только по решению суда, но и по требованиям банка или должностных лиц.

Подобные санкции будут применять в отношении тех, кто задолжал за коммунальные услуги, не выполнил решение суда про пьяное вождение, или задолжал по решению Фемиды более 94 тысяч гривен.

Авторы законопроекта также прописали, что постановление частного исполнителя про временный запрет на выезд может быть согласован на следующий день после его получения, а снимут его при условии, если все долги будут оплачены.

Отметим, что ранее такие санкции могли применяться только к неплательщикам алиментов, теперь же они будут касаться всех категорий должников, а их финансовые счета автоматически арестуют.

Этот законопроект также вносит изменения в статью 195 Семейного Кодекса. Теперь задолженность по алиментам предпринимателя на упрощенной системе налогообложения может быть определена, исходя из его официального заработка. Если же доход никому, кроме должника, не известен, то начисления делают по средней зарплате для данного региона.

Напомним, согласно данным Госстата, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии.

Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн. При этом отмечается, что карантин не ускорил рост задолженности.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам озвучили новые расценки и предупредили об отмене льгот.

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