Вот это да!

Украинская телеведущая Алла Мазур, которая недавно одолела рак, празднует еще один триумф

Значительное достижение журналистки телеканал “1 + 1” сообщил в Instagram, передает Politeka.net

"Наша Алла Мазур, автор и ведущая новостей ТСН.Неделю на 1 + 1, ко Дню Конституции Украины отмечено высокой государственной наградой – орденом княгини Ольги II степени", – сообщила пресс-служба канала.

"Это уже второй орден Ольги у Аллы – любимицы миллионов. Первый III степени было присвоено в 1999 году".

В Украине Орден княгини Ольги вручают женщинам, которые внесли большой вклад в различных сферах жизни страны, включая общественную.

Отмечается, что Алла Мазур получила рекордное количество статуэток "Телетриумф", ее признавали лучшей ведущей восемь раз.

Украинцы поздравляют ведущую с наградой:

“Пополнение в семействе ваших наград”, “Поздравляем, Аллочка, дорогая”, " Поздравляю, она действительно достойна, этой награды", "Алла достойная , ну дай Бог к статуэтки и здоровье, что бы хвои болезни не приходили в дом Мазур и всем сотрудникам 1+1 оберегал Господь".

Ранее мы писали, что известная украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о возвращении на работу после успешной борьбы с онкологией

Журналистка опубликовала новые фотографии из своего офиса в Инстаграм. Мазур только недавно вернулась к эфирам на телеканале «1+1» после борьбы с онкологическим заболеванием, которая завершилась успехом. Журналистка решила показать, как выглядит ее обычное рабочее утро.

Так, Мазур сфотографировалась в зеркале лифта в здании ее телеканала. На зеркале можно увидеть стикеры с разными известными людьми, призывающими сотрудников носить маски. Стоит отметить, что сама Мазур этим советам следует исправно.

«Приезжаешь в эфирный день в офис - а здесь тебя звезды предостерегают на каждом шагу. Ну и как среагировать на такое? Удачного и безопасного воскресенья желаю всем!», - написала ведущая.

Напомним, Алла Мазур выиграла бой с онкологией и поделилась опытом.

Как сообщала Politeka, больная раком Алла Мазур срочно обратилась к украинцам: "Хочу попросить вас о...".

Также Politeka писала, что больная раком Алла Мазур выдала украинцам откровенный секрет.