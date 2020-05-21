Телеведущая Алла Мазур сообщила украинцам о возвращении к работе после длительной борьбы с раком

Как сообщает Politeka.net, журналистка поделилась радостной новостью на своей странице в Facebook.

В ноябре 2019 года Алла Мазур ушла с телеэфиров из-за злокачественной опухоли, а теперь сообщает о значительных успехах. По словам ведущей, скоро она снова вернется на экраны к любимым коллегам.

"Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя - показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец-то вернуться к любимому делу) В команду ТСН-недели: с которой не теряли связи ни на день. И в студию: где все это время были на информационной передовой мои любимые коллеги", - сообщила Алла Мазур.

Журналистка обратилась ко всем украинцам с просьбой поберечь свое здоровье во время эпидемии китайского вируса. Она напомнила, что со снятием карантинных ограничений опасность никуда не пропала. В частности, Алла Мазур попросила быть ответственными и пользоваться средствами защиты.

Ведущая напомнила, что сильнее всего болезнь угрожает только что выздоровевшим или людям со слабым иммунитетом. Для каждого из них любая встреча с вирусом может оказаться роковой.

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