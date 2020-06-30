В сети вспомнили скандальное заявление "слуги народа" Галины Третьяковой касательно льгот и соцвыплат участникам боевых действий

Как передает Politeka.net, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова сделала странное заявление в интервью изданию АрміяInform, (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)

Она указала, что в украинском обществе почему-то отсутствует понимание того, что если человек получает что-то от государства, то он отнимает у того, кто платит налоги.

"Если эти льготы оставить, то ими будут злоупотреблять. Знаете, ими злоупотребляют даже в системе ... я дошла до Минских соглашений ... у нас есть пропавшие без вести и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения.

Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20 - 30 тысяч гривен в месяц. Этот экономический смысл морально развращает человека", - заявила нардеп.

Хіба за це ми воювали? Побратими! Ви тільки послухайте, що вона меле!!! Це Голова комітету Верховної Ради України з соціальної політики та ЗАХИСТУ ПРАВ ВЕТЕРАНІВ!!! Вона договорилась до того, що треба забрати соцвиплати у родичів побратимів, загиблих атовців! «Людина трудяща – отримає більше зарплат, якщо не буде пільг у трудовому кодексі». Це шо? Це як називається? Натравлювання найманих працівників на учасників АТО?! Чого вона хоче? Конфлікту? То вона його матиме. Вона вже заявляла у жовтні 2019го: «Слід передивитися і перелік пільговиків. Якщо це був контракт, і людина свідомо йшла на отримання високого грошового забезпечення, продавала свою найману силу для того, щоб захищати країну, – це був його вибір і тільки так» Наші брати ризикують життям і здоров’ям, щоб вона роздавала такі інтервью? Влаштовує істерику через той мізер, який держава раз через раз дає своїм захисникам. Ви впевнені, що вона захистить наші права, права ветеранів? Тільки відставка і крапка. Gepostet von Міжнародне Громадське Об'єднання Учасників Бойових Дій "Незламні". am Freitag, 26. Juni 2020

Ранее мы писали, что украинец отреагировал на заявление депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "некачественных детей" и "стерилизацию украинцев"

Виталий Папушой опубликовал у себя на странице в Фейсбук пост, в котором возмутился заявлению Третьяковой. Украинец поделился своими рассуждениями и частью своей биографии:

"Когда я родился, отец был колхозником, мама инвалид 2 группы. В 5 лет полиомиелит, лежачая больная до 12 лет, потом 5 операций, костыли. Инвалид. Родили двух детей.

У меня два высших образования. Мединститут и семинария. Сестра Таня — два высших. Педагог младших классов и биология. У сестры двое детей — высшее образование. Работают.

У меня 4 детей. Ради социалки? В 90-х платили по 5 грн. в месяц. Я даже не оформлял. А какие замечательные дети выросли.

Старшая 3 года в ВСУ по контракту. Сын сегодня контракт в ВСУ. Еще одна дочь — высшее образование. Фортепиано и деригент народного хора. Воспитывает дочь. Младшая еще в школе.

Со слов Третякової мою маму надо было стерилизовать?", - резюмировал возмущенный украинец.

Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".

Как сообщала Politeka, отмена субботы-выходного в Украине: новый Кабмин поразил решением в первый же день.

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