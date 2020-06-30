В сети вспомнили скандальное заявление "слуги народа" Галины Третьяковой касательно льгот и соцвыплат участникам боевых действий
Как передает Politeka.net, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова сделала странное заявление в интервью изданию АрміяInform, (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз)
Она указала, что в украинском обществе почему-то отсутствует понимание того, что если человек получает что-то от государства, то он отнимает у того, кто платит налоги.
"Если эти льготы оставить, то ими будут злоупотреблять. Знаете, ими злоупотребляют даже в системе ... я дошла до Минских соглашений ... у нас есть пропавшие без вести и мы точно знаем, что парень или девушка погибли, что их расстреляли, но просто мы еще не добрались до мест захоронения.
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Соответственно и родители, и родственники знают, что они погибли, но они не хотят констатировать смерть своих родственников даже если прошло время и есть судебные решения относительно гибели человека. Родственники не хотят, потому что они за это получают деньги и большие - до 20 - 30 тысяч гривен в месяц. Этот экономический смысл морально развращает человека", - заявила нардеп.
Ранее мы писали, что украинец отреагировал на заявление депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "некачественных детей" и "стерилизацию украинцев"
Виталий Папушой опубликовал у себя на странице в Фейсбук пост, в котором возмутился заявлению Третьяковой. Украинец поделился своими рассуждениями и частью своей биографии:
"Когда я родился, отец был колхозником, мама инвалид 2 группы. В 5 лет полиомиелит, лежачая больная до 12 лет, потом 5 операций, костыли. Инвалид. Родили двух детей.
У меня два высших образования. Мединститут и семинария. Сестра Таня — два высших. Педагог младших классов и биология. У сестры двое детей — высшее образование. Работают.
У меня 4 детей. Ради социалки? В 90-х платили по 5 грн. в месяц. Я даже не оформлял. А какие замечательные дети выросли.
Старшая 3 года в ВСУ по контракту. Сын сегодня контракт в ВСУ. Еще одна дочь — высшее образование. Фортепиано и деригент народного хора. Воспитывает дочь. Младшая еще в школе.
Со слов Третякової мою маму надо было стерилизовать?", - резюмировал возмущенный украинец.
Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".
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