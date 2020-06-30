"Слуга народа" Галина Третьякова, которая оскандалилась заявлением о детях "низкого качества", заявила, что не сложит депутатский мандат

Так, нардеп заявила изданию "Вести", для этого "нужно сделать то, чего не нужно украинцам".

Кроме того, она отметила, что это была "организованная кампания" против нее.

"Я не собираюсь. Написала об этом и во фракцию. О том, что это организованная кампания, а чтобы складывать мандат, нужно сделать то, что не нужно украинцам", – заявила Третьякова.

Также она рассказала о своих заслугах:

"Начала сегодняшнее выступление с того, что мы делаем правильные вещи в социальной политике: реформу пенсионного обеспечения, повышение прожиточного минимума. Вы знаете, что я автор законопроекта и инициатор парламентских слушаний в декабре относительно прожиточного минимума. За предыдущие пять лет наш прожиточный минимум в государственном бюджете снижен от фактического больше чем вдвое. И это делала сознательно предыдущая власть..." – похвасталась Третьякова.

Кроме того, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился за скандал с «рабочей бабой» и «корабельной сосной»

"Я себе позволил сексистские высказывания, дискриминационные, неуважительные. За что я приношу искренние извинения. Эта ситуация точно для меня станет очень серьезным уроком", - заявил Корниенко.

Глава партии подчеркнул, что "хочет поставить последнюю точку в истории с неуместными и скандальными высказываниями".

"Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого на уме. Это были просто мои искренние впечатления от того, как вы выглядите", - сказал нардеп.

Корниенко рассказал, что также обсуждал Татьяну Домбровскую, которую в СН рассматривают кандидатом в мэры Николаева.

Также глава «Слуги народа» извинился перед украинцами.

"Я хотел бы извиниться перед всеми украинцами. Перед теми, кто голосовал за "Слугу народа", не голосовал за "Слугу народа", независимо от пола. Недопустимо абсолютно ни для депутата Верховной Рады, тем более для заместителя руководителя крупной фракции, которая держит ответственность за происходящее в стране. Приношу искренние извинения всем, кого мы могли этим разочаровать", - заявил Корниенко.

Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".

Как сообщала Politeka, отмена субботы-выходного в Украине: новый Кабмин поразил решением в первый же день.

Также Politeka писала, что новый закон о труде ударит по украинцам: работу потеряем даже на больничном, скандальные детали.