Украина оказалась в шаге от возобновления жесткого карантина

Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС. По словам главы правительства, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. На сегодня в Украине таковых 50 на сто тысяч населения.

Шмыгаль отметил, что в некоторых областях из-за стремительного распространения эпидемии возможно закрытие общественного транспорта и метро. При этом политик уточнил, что решение будет приниматься властями на местах.

В частности, по состоянию на 30 июня под ударом оказались Киев и следующие регионы:

Волынская;

Донецкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковска;

Киевская;

Луганска;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

В целом Шмыгаль позитивно оценивает шаги по противодействию вирусу. Выбранную модель, когда карантин усиливается в определенных областях, считают оптимальной. В правительстве назвали, что одной из главных задач наряду с сохранением жизней является сбережение экономики.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский жестко спустил на землю загулявших на длинных выходных в честь Дня Конституции украинцев. Гарант предупредил о второй волне эпидемии, назвав цифру в 70% заполненности коек зараженными в Закарпатской области.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.