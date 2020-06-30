Украина оказалась в шаге от возобновления жесткого карантина
Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВС. По словам главы правительства, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. На сегодня в Украине таковых 50 на сто тысяч населения.
Шмыгаль отметил, что в некоторых областях из-за стремительного распространения эпидемии возможно закрытие общественного транспорта и метро. При этом политик уточнил, что решение будет приниматься властями на местах.
В частности, по состоянию на 30 июня под ударом оказались Киев и следующие регионы:
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- Волынская;
- Донецкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковска;
- Киевская;
- Луганска;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
В целом Шмыгаль позитивно оценивает шаги по противодействию вирусу. Выбранную модель, когда карантин усиливается в определенных областях, считают оптимальной. В правительстве назвали, что одной из главных задач наряду с сохранением жизней является сбережение экономики.
Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский жестко спустил на землю загулявших на длинных выходных в честь Дня Конституции украинцев. Гарант предупредил о второй волне эпидемии, назвав цифру в 70% заполненности коек зараженными в Закарпатской области.
Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."
Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.