Эмоциональный пост украинки о войне на Донбассе растрогал пользователей сети

Украинский волонтер Юлия Ворона посвятила свой пост трагическим датам, которые теперь навеки вписаны в историю Украины после ожесточенных боев лета 2014 года.

Обращение волонтера опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Ненавижу лето с 2014 года. Потому что в нем осталось мало дней, которые не были годовщиной. Почти ежедневно в ленте Facebook появляется фотография и рассказ о тех, чью жизнь оборвала война летом 2014-го. Кто-то вспоминает, что именно в этот день шесть лет назад уехал из родного города на неделю и больше не вернулся. И едва ли не за каждым поздравлением с годовщиной освобождения города от оккупантов стоят истории тех, кто погиб или получил ранения", - отметила она в своем посте.

Она добавила, что такое лето устроила в Украине Россия, преподнеся украинцам ряд болезненных воспоминаний.

"Наше лето – годовщины, которые устроила в Украине Россия, ряд болезненных воспоминаний. И каждый месяц, независимо от времени года, их становится больше. Теперь нам с этим жить и всегда помнить. А сегодня – не забывать, что война продолжается", - резюмировала волонтер.

Пользователи сети под ее постом поделились горькими воспоминаниями, отметив, что жизнь после начала конфликта никогда не будет прежней.

"Слава и вечная память героям, которые не вернулись полей брани", "Это правда, это все время рана, которая не заживает. Щемит сердце

об этих событиях", "Да, черное, холодное лето 2014 года, навсегда оставило невыносимую боль... СЛАВА Героям!".

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