На "Слугу народа" Галину Третьякову набросились возле Верховной Рады

Депутат подверглась нападкам со стороны украинцев после своего заявления о детях "низкого качества", передает Politeka.net.

На Третьякову "напали" просто возле здания Верховной Рады, когда она общалась с человеком в инвалидном кресле.

Недоброжелатели через забор кричали ей "фашистка и сатанистка, на себя посмотри, уродина", в результате чего полиции даже пришлось вступиться за чиновницу.

Ранее мы писали, что самым скандальным представительницам правительства и ВР посвятил свой очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" украинский блогер Игорь Лесев.

Блогер не смог пройти стороной яркую представительницу "Слуг" Галину Третьякову, которая предложила "кастрировать" малоимущих граждан в рамках борьбы с бедностью.

"Правда, я так и не понял, кастрировать стоит только родителей-бедняков или их детей тоже. Ох уж эти полумеры от «слуг народа». Но в целом, идея прекрасная. Наконец-то нам показали настоящий проект по борьбе с бедностью. Хотя я не понимаю, почему Третьякова сдерживает себя. Почему она не подняла тему газовых камер", - отметил Лесев, добавив, что "Слуга народа" - "партия тупых и недоразвитых"

"Но ничего, кастрация так кастрация. Уже этой осенью. Ждите", - резюмировал блогер.

Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".

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