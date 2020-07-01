Украинцам решили ужесточить наказание за нарушение одного из главных требований карантина

Кабинет министров поддержал поддержал новые меры на заседании в среду, 1 июля.

Штрафы грозят владельцам общественных учреждений и организаций, водителям маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.

«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил министр юстиции Денис Малюська.

Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).

В Кабмине добавили, что для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.

Теперь проект закона, который поддержало правительство направят в Верховную Раду. Штрафы начнут действовать, если за это проголосуют нардепы.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине подтвердили 44 998 случая инфицирования китайским вирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления.

За последние сутки зафиксировано 664 новых случая. Наибольшее количество больных на 100 тыс. населения – в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской областях (164,7)

Ранее мы рассказывали, что Украина в одном шаге от ужесточения карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. На сегодня в Украине таковых 50 на сто тысяч населения.

Он также анонсировал возможную отмену общественного транспорта и метро, но окончательное решение будут принимать местные власти.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.

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