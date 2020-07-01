К чему нужно готовиться украинцам

Украинцев предупредили об ужесточении карантина в случае роста количества зараженных китайским вирусом

Такое заявление в эфире украинского канала сделал глава МОЗ Максим Степанов, пишет Politeka.net.

По его словам, из-за новой вспышки смертельного вируса в Украине могут закрыть курорты, в том числе и одесские.

В эфире телеканала Максим Степанов также предупредил, что в данный момент в некоторых областях наблюдается рост количества зараженных.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровненская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть вирус", – предупредил глава МОЗ простых украинцев.

Подытоживая Максим Степанов заявил, что замедление распространения китайского вируса и, соответственно, завершение ограничительных мер возможны лишь после того, как украинцы будут выполнять советы МОЗ.

Ранее мы рассказывали, что Украина в одном шаге от ужесточения карантина.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан. На сегодня в Украине таковых 50 на сто тысяч населения.

Он также анонсировал возможную отмену общественного транспорта и метро, но окончательное решение будут принимать местные власти.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.