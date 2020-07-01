За первый месяц лета Украина потеряла на Донбассе сразу несколько отважных защитников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные «Новинарня».

Так, за месяц жизни в зоне проведения Операции объединенных сил оборвались сразу у четверых бойцов: Богдана Коваленко с позывным «Геркулес», Ивана Дедюха, Ильи Струка и Леонида Добрянского с позывным «Старый».

Леонид Добрянский

Уточним, что Добрянский родился 31 июля 1974 года в Ружинском районе в Житомирской области. В 1992-м году прошел военную службу в советской армии, после чего закончил школу прапорщиков. Долгое время находился в армии, вплоть до 1999 года. Проживал в семье в Киеве.

Он работал на заводе «Антонов» плавильщиков металла и сплавов. Был мобилизован в первую волну в 2014-м году. В 2015-м воевал в 72-й механизированной бригаде. Тогда же получил боевое ранение в Краснопартизанске Луганской области: неподалеку от блиндажа упала мина. Однако уже спустя некоторое время он вернулся на фронт.

В 2015-м прапорщик «Старый» подписал контракт с 30-й механизированной бригадой. Должность – командир. Прошел множество «горячих точек», среди которых Светлодарская дуга.

По завершению контракта, в июле 2020-го, мечтал отпраздновать свадьбу своей 24-летней дочери, и даже ждал внуков. Несмотря на это, решил вернуться на Донбасс.

Его жизнь оборвалась 13 июня из-за того, что в него попал снаряд. Инцидент произошел в Попаснянском районе Луганской области. «Старый» умер от минно-взрывной травмы. Похоронен на военном Лукьяковском кладбище.

Илья Струк

Родился 1 августа 1995 года в селе Летничье Волынской области в многодетной семье. Любил спорт. Его характеризовали как трудолюбивого парня. 24-летний защитник Украины мечтал стать священником, и даже учился в Почаевской духовной семинарии УПЦ.

На войну пошел в 2014-м, где служил старшим матросом 503-го отдельного батальона морской пехоты. Получил ранение, но несмотря на это решил подписать контракт.

Погиб 17 июня в результате пулевого ранения из стрелкового оружия во время боевого дежурства неподалеку от поселка Шумы. Похоронен в селе Поничев, рядом со своим родным селом.

Богдан Коваленко

Родился 2 января 1998 года в поселке Новая Водолага в Харьковской области. Подписал контракт с армией в 2017-м году. После учебы в «Десне» пошел в 54-ую механизированную бригаду. После окончания контракта мечтал стать спецназовцем.

Погиб 18 июня во время боевого дежурства в районе Авдеевки. Причиной стала вражеская пуля снайпера, который целился со стороны оккупированного Спартака. Умер во время эвакуации в больницу. Похоронен в поселке Новая Водолага.

Иван Дедюх

Родился 21 января 1983 года в Тернополе. Закончив профтехучилище, пошел служить в армию. После этого работал на различных работах, обеспечивая семью – жену и двух детей.

В 2014-м подписал контракт и попал в 44-ую отдельную артиллерийскую бригаду. Погиб 27 июня в результате получения осколочных ранения возле села Старогнатовка Донецкой области. Произошел взрыв неизвестного боеприпаса. Похоронен 1 июля в Тернополе.

Напомним, появились кадры с места трагедии в Житомирской области, где нелюдь лишил жизни семерых бойцов.

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