Первая леди Украины Елена Зеленская третью неделю борется с китайским вирусом

Как сообщило издание "Главком", ссылаясь на собственные источники, супруга президента находится в стационарном отделении больнице "Феофания" в Киеве.

Отмечается, что медицинские работники больницы придерживаются строгого защитного режима. Они заходят к первой ледт только в защитных костюмах. Но это еще не все.

"Медики весь день ходят вокруг Зеленской. Они вынуждены использовать памперсы, чтобы не отлучаться в туалет и не нарушать защиту", – заявил источник в больнице.

Напомним, о том, что Елена Зеленская заразилась, стало известно 12 июня, а спустя четыре дня ее госпитализировали. Был озвучен диагноз: "двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести".

Лабораторный анализ образцов Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Единственный раз, когда Зеленская дала о себе знать во время болезни – это день медика 21 июня. Тогда она неожиданно опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение ко всем представителям этой профессии.

30 июня в Офисе президента сообщили, что состояние Елены Зеленской уже лучше, она понемногу выздоравливает. Сейчас продолжается антибактериальная терапия.

Напомним, вирус в семье президента: в ОП сделали срочное заявление, «завтра Зеленский и дети…».

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