Жена украинского президента Владимира Зеленского, Елена, продолжает лечение в больнице

Как известно, первая леди не так давно заразилась китайским вирусом, пишет Politeka.net. Сейчас Елена Зеленская находится в стационарном отделении киевской больницы. Жена президента лечится от вируса и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии.

В Офисе президента Украины сообщили, что первая леди чувствует себя лучше и понемногу выздоравливает. Сейчас продолжается антибактериальная терапия.

Отмечается, что Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, о том, что Елена Зеленская заразилась, стало известно 12 июня, а спустя четыре дня ее госпитализировали.

Тогда пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщала, что Владимир Зеленский должен вернуться к работе 26 июня, когда закончится двухнедельный срок особого режима работы, но президент вышел в люди раньше.

24 июня глава государства выходил из Офиса и встречался с митингующими шахтерами, а 25 - отправился со срочным визитом в затопленную Ивано-Франковскую область.

Ранее мы писали, что Зеленский считает - его супруга часто стает жертвой безосновательной критики. В частности он вспомнил ситуацию с врачом, который потребовал у Елены Зеленской 300% надбавку к зарплате, после того как получил от нее письмо.

"Эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с вирусом, которые рисковали своей жизнью ", - пояснил Зеленский.

Стоит отметить, что указанный врач работает в Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области. По его словам, он жил на работе.

Напомним, Зеленская нашла себе нового "любимого", откровенное заявление первой леди: "Милый, не обижайся...".

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