Состояние здоровья первой леди Украины Елены Зеленской резко изменилось, медики решились на отважные действия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от вирусной инфекции из Китая и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что несмотря на то, что Зеленская выздоровела от вируса из Китая, она «нуждается в продолжении лечения от вызванного им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома»
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Напомним, о том, что Елена Зеленская заразилась, стало известно 12 июня, а спустя четыре дня ее госпитализировали. Был озвучен диагноз: "двусторонняя пневмония средней степени тяжести".
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Единственный раз, когда Зеленская дала о себе знать во время болезни – это день медика 21 июня. Тогда она неожиданно опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение ко всем представителям этой профессии.
30 июня в Офисе президента сообщили, что состояние Елены Зеленской уже лучше, она понемногу выздоравливает. Сейчас продолжается антибактериальная терапия.
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