Защитник Украины поделился трогательными воспоминаниями в День освобождения Славянска и Краматорска от российских захватчиков

Боец ВСУ Евгений Исаев рассказал на своей странице в сети Facebook о Героях российско-украинской войны, отдавших свою жизнь во время последнего боя за Славянск.

Речь идет о десантниках 79 ОДШБр ВСУ Дмитрии Кеде и Антоне Лисечко.

"Сегодня очередная годовщина освобождения города Славянск. В этот день в 2014 году в город вернулась нормальная, мирная, светлая жизнь. Я помню, как мое подразделение зашло в город. Я помню лица людей. Как они говорили: "Спасибо". Они ждали. Все эти дни в оккупации к*цапской ордой они терпели издевательства и ждали свою армию. К сожалению, для меня – это день боли. 4 июля во время заключительного этапа по освобождению города погибли воины-десантники 79 ОДШБр Дмитрий Кеда и Антон Лисечко. В тот день Дмитрию исполнилось 19 лет. Сам луганчанин", – написал военный.

По его словам, в 8 утра, стоя в колонне и уже готовясь к наступательным действиям на последнем блокпосту, побратимы поздравляли Дмитрия с днем рождения.

А уже около 12:30 Кеда лежал у Исаева на руках без сознания, делая последние вздохи в своей молодой жизни. Ранение, которое получил юный Герой, оказалось несовместимым с жизнью.

"Уважаемые жители города Славянск и других городов. Помните, какой ценой вы можете сегодня нормально жить и какой ценой вы сегодня будете праздновать. Вечная память всем, кто навеки остался в степях Донбасса", – подытожил Евгений Исаев.

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