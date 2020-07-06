Переселенцы, не предавшие Украину, которые не имеют жилья и потеряли все - не получили льгот

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Мирослав Гай, пишет Politeka.net.

Дети погибших украинских воинов сдают ВНО, те же луганчане из Станицы Луганской, которые переехали на мирную территорию Украины, в отличии от своих земляков из Луганска, которые получат двойную зарплату или двойную пенсию, не жалуются на жизнь, добиваются всего сами.

Он отмечает, детьми и вообще гражданами на оккупированных территориях нужно заниматься и помогать со вступлением надо, но не путем посева ненависти и дискриминации других групп, потому что в результате и детей не спасем, а наоборот усилим раскол в обществе.

Ранее мы писали, что «молодые республики» «ДНР» и «ЛНР» все больше начинают напоминать собственным же жителям концлагерь или какое-то гетто

Если совсем недавно оккупанты усложнили до невозможности выезд из подконтрольных боевикам территорий в Украину и Россию, то теперь очередь дошла и до «межреспубликанского» сообщения, передает телеграм-канал «Донбасский Кейс».

Чтобы покинуть пределы «республики», людям необходимо получить специальные виды разрешений. Причем это касается не только поездок в соседнюю «ЛНР», но и «путешествий» по месту.

Так, поскольку моря стали недоступны для жителей «освобожденных республик», даже отдых на курорте Седово для очень многих оказался мечтой. Попасть туда можно исключительно по заранее поданным спискам и исчерпывающей информации, поданной в органы.

«Понежиться на знаменитых пляжах курорта можно теперь только тем, кто отдыхает в официальных пансионатах-налогоплательщиках, или сам является физлицом-предпринимателем. О поездках к близким или друзьям к морю забудьте, излишняя свобода передвижения гражданам «ДНР» ни к чему. Кстати, братья из "ЛНР" вообще не могут поехать отдохнуть в Седово и Безыменное. Достойны ли вы того, чтобы выехать в братскую «ЛНР», где проживает, если верить идеологам, такой же народ Донбасса, будет решать комиссия», – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".