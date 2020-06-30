Вслед за закрытием шахт на Донбассе оккупанты приготовили жителям ОРДЛО очередное «покращення»

Они решили оптимизировать систему высшего образования. Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Денис Казанский, прикрепив соответствующие скрины.

По информации местных СМИ, «согласно распоряжения правительства ЛНР и приказа Министерства образования и науки ЛНР, в Республике осуществляется процесс оптимизации системы высшего профессионального образования. Все вузы будут переформатированы в плане усиления профильных вузов».

Уточняется также, что набор на ряд специальностей в университетах будет приостановлен.

««Защитники Донбасса» продолжают крушить регион. В добавок к «реорганизации» шахт объявили «оптимизацию» вузов. Алчевский ДонГТУ лишили целого ряда специальностей. Проклятые фашисты навязывали алчевцам высшее образование! Хорошо, что их прогнали, и не нужно больше терпеть унижения», – отмечает Казанский.

В комментарии к информации об оптимизации пишут о том. что на самом деле произошел «рейдерский отжим» самых хлебных специальностей в пользу «ведущего луганского вуза».

«Все эти разговоры про оптимизацию – галимый чес для лохов. Де-факто Алчевск обобрали предельно нагло, по беспределу», – пишут в группах в соцсетях.

«От местных ...битуриентов требуется одно, «стрелять укропов» и делать ПАДИ, халопы. Остальное вторично, даже вера в то, шо бомбас – роися», «Луганск тоже. Институт культуры и искусств сливают с «академией Филиппова»», «Диды не учились, не*** и починать. Есть церковно-приходские школы, два класса. А если в третий пойти – то уже праффессор теологии», – иронизируют в комментариях.

Напомним, Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".

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