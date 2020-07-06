Возвращение Крыма в «родную гавань» обернулось для жителей оккупированного полуострова горьким похмельем

Все больше в социальных сетях люди, которые шесть лет назад не скрывали восторга по поводу того, что Россия забрала у Украины Крым, заявляют о беспределе, который творят оккупанты на полуострове, передает Politeka.net.

Очередной крик души опубликовал некий Алексей Процко, а скрином его сообщения поделились в блоге RoksolanaToday&Крым25%.

«Я никогда больше не пойду ни на одни выборы. Просто не пойду. Я. Человек, который сидел за пультом на Митинге Народной Воли, когда другие отказались. Я, который больше жизни хотел, чтобы Севастополь вернулся в Россию. Чиновники России уничтожают нашу страну», – среди прочего написал он.

«Родная гавань наплевала гардемаринам в такие глубины души - вы даже не представляете! Их не было на Обдурендуме совсем севастопольцев», – иронизирует в публикации блогер.

Комментарии под постом соответствующие ситуации:

«Что-то предателю не очень нравится росияния, не такую им ее показывали на Х*** ТВ», «Надо проверить чувака на экстремизм, все симптомы налицо (высказывает недовольство вяликай расеей)», «Еще один сломался: ему не ту рассию подсунули», «А от вас большего не требуется. И не требовалось. Главное, что вы одобрили захват Крыма. И да, военной базе под названием "Полуостров Крым" нужны только военные», «А шо так? Ты смотри, какой обиженный!».

Ранее мы рассказывали о том, что оккупанты превратили некогда красивый курортный город Феодосию в «гадюшник». Об этом подробно рассказал российский блогер Илья Варламов после посещения Крыма.

Напомним, писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, тысячи военных и технику перебросили на границу с Украиной, РФ готова к наступлению.

Также Politeka писала, что парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.