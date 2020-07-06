Выпускники украинских школ, которым уже исполнилось 18 лет, массово получают повестки в военкомат

Об этом, как сообщает Politeka, говорится в сюжете ТСН.

Получение повесток в военкомат связано с тем, что из-за карантина вступительная кампания в высших учебных заведений в Украине будет проходить с 1 по 22 августа, тогда как в весенний призыв по аналогичным причинам перенесли на май-июль.

Таким образом, теперь части абитуриентов, которые планировали в августе поступать в вуз, вместо студенческой жизни "светит" армия. При этом в профильных министерствах абитуриентов обещали не призывать на срочную службу. Кроме того, согласно действующему законодательству, юноши в возрасте 18-19 лет в армию могут идти только по собственному желанию, подав соответствующее заявление.

На Житомирщине отец одного из выпускников рассказал, что для заполнения обходного листа его сыну нужно было поставить печать в военкомате.

"Моему сыну 18 лет, и он в этом году закончил колледж и хочет поступать в университет. Перед выпускными экзаменами ему выдали обходной лист, в котором он должен был обойти все инстанции в колледже и, внимание, поставить печать в военкомате", - рассказал отец абитуриента из Коростышева.

Придя в военкомат за печатью, там увидели его возраст и отправили проходить медкомиссию при военкомате и вручили повестку. Теперь выпускнику колледжа нужно прибыть в военкомат уже 7 июля для отправки в войска.

При этом дополнительная сессия ВНО у юноши должна была проходить только в августе. Отец выпускника отметил, что его сын в начале года предоставил в военкомат документ из колледжа, что дало ему право на отсрочку до осеннего призыва.

Тем не менее, юношу не выпустили из военкомата, пока он не поставил в журнале подпись о получении повестки. В военкомате заявили, что "действуют в рамках законодательства", ссылаясь на указ о продлении призывной кампании до конца июля 2020 года.

Теперь в военкомате требуют документы о продолжении обучения, но сейчас у юноши есть на руках только приглашение на ЗНО, потому что колледж он уже закончил, а в вуз еще не поступил.

В Министерстве образования прокомментировали данную ситуацию, заверив, что чиновники обратились для рассмотрения отсрочки в Минобороны.

Если выпускника все же будут отправлять в армию, то решение призывной комиссии можно будет обжаловать через суд или обратившись в областную призывную комиссию.

Напомним, в 2020 году детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение.

Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.

Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".