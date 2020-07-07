В условиях карантина из-за пандемии коронавируса для украинцев на сегодняшний день открыты границы 23 стран
Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Politeka.
"Еще раз напомню страны, открытые для украинцев. Их вообще 23. Они включают те государства, куда нужна виза - то есть въехать можно, но с визой, и где действуют определенные карантинные ограничения. То есть, въехать можно, но нужно придерживаться некоторых правил. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея", - сообщил Кулеба.
Он отметил, что назвал в первую очередь самые популярные направления, другие страны - "менее привлекательны" для украинских туристов.
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"Это Ирак, Иран, Южный Судан, Афганистан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", - отметил министр.
Что же касается стран Евросоюза, Кулеба отметил, что пока что Украина действительно не соответствует ряду критериев, которые позволяют въезд в "шенгенскую зону".
Однако, по словам министра, этот запрет предусматривает определенные исключения. Въезжать в страны ЕС могут работники медицинских заведений, пограничники, перевозчики товаров (водители грузовиков, которые курсируют между странами), дипломаты и полицейские, особы, которые перемещаются транзитом, туристы, а также особы, которые едут на обучение.
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