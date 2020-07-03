Не встигли українці порадіти скасуванню з 1 липня обов'язкового 14-денного карантину по прибуттю в Польшу, як правила знову змінилися

Польща передумала і повернула карантин через два дні, з 3 липня. Про це сказано в розпорядженні глави МВС Польщі, передає Укрінформ.

Правда, обмеження діють не на всіх. Зокрема, від обов'язкового карантину звільнили пасажирів літаків, які виконують міжнародні рейси з аеропортів Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіки Корея.

Більш того, в розпорядженні глави МВС додані нові категорії осіб, яким не доведеться сидіти в ізоляції два тижні після перетину кордону. У цей список потрапили учні, студенти, слухачі вузів післядипломної освіти, аспіранти, які документально підтвердили на кордоні факт навчання в Польщі. Також вчені, які проводять дослідницьку роботу.

Крім цього, серед звільнених від обсервації щасливчиків, члени екіпажів повітряних і морських судів; особи, які працюють на морських нафтовидобувних платформах; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі поїздів міжнародного сполучення.

Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій і членів їх сімей.

Раніше ми повідомляли, Європейський союз прийняв рішення відкрити кордони для ряду країн з 1 липня. У список потрапили: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. України в цьому списку поки немає. Але зазначається, що список країн буде переглядатися кожні два тижні.

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