Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".

По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу. Однако, то как именно это будет - сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.

В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.

"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - Отметил Ляшко.

Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский призвал украинцев готовиться к тому, что образование не будет прежним, хотя дети в школу и пойдут. Он подчеркнул, что в школах должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а, например, 15. За партой дети должны сидеть по одному.

Доктор подчеркнул, что дети должны максимум времени проводить на свежем воздухе.

«И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму", — сказал врач.

Также в классах необходимо наладить систему вентиляции, следить за температурой и влажностью воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых правилах обучения, уже с сентября: "Дистанционно...".

Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».