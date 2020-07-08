Министерство здравоохранения обсуждает с Министерством образования формат работы школ с 1 сентября в условиях пандемии
Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "BBC Украина".
По словам Ляшко, 1 сентября дети пойдут в школу. Однако, то как именно это будет - сейчас обсуждается с исполняющим министра образования Сергеем Шкарлетом.
В частности, рассматривается возможность ограничения одновременного пребывания детей в классах и обучения по сменам.
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"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", - Отметил Ляшко.
Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский призвал украинцев готовиться к тому, что образование не будет прежним, хотя дети в школу и пойдут. Он подчеркнул, что в школах должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а, например, 15. За партой дети должны сидеть по одному.
Доктор подчеркнул, что дети должны максимум времени проводить на свежем воздухе.
«И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму", — сказал врач.
Также в классах необходимо наладить систему вентиляции, следить за температурой и влажностью воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание.
Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых правилах обучения, уже с сентября: "Дистанционно...".
Также Politeka писала, что украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…».