Карантин внес серьезные изменения в образовательный процесс

Сейчас многих волнует вопрос дистанционного обучения. Ситуацию прокомментировал председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак.

По его словам, дистанционное и онлайн-образование пока не могут заменить очное, к этому Украина не готова технологически. Тем не менее, в условиях пандемии они могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний.

"Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы, типа "мне не с кем оставить ребенка". Я все понимаю. Есть очень много причин, и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - отметил Бабак.

В свою очередь доктор Евгений Комаровский подчеркнул, что налаживание дистанционного обучения очень важно.

"Есть еще нюансы – группа риска среди учителей – 50+, 60+, их надо спасать. И еще очень важно. Если родители не хотят, чтобы их дети ходили в школу, и не имеют возможности сидеть с детьми дома, то все такие дети должны иметь возможность получать дистанционное образование", — отметил Комаровский.

Комаровский призвал украинцев готовиться к тому, что образование не будет прежним, хотя дети в школу и пойдут.

"На сегодняшний день мы все должны готовиться к тому, что 1 сентября дети идут в школу. Поэтому сейчас надо думать о том, в какие школы дети идут. В школах должно быть социальное дистанцирование – не 30 человек в классах, а 15, например. За партой дети должны сидеть по одному. А вот на переменах, когда они носятся… их надо максимально выгонять на свежий воздух", — сказал он Комаровский в эфире канала "Украина 24".

Доктор подчеркнул, что дети должны максимум времени проводить на свежем воздухе.

"Нам сейчас надо думать, как мы изменим количество детей в классах, как мы обеспечим школы достаточным количеством медсестер, как мы проконтролируем воздухообмен в классах, как мы наладим там систему вентиляции, как мы проконтролируем в классах температуру и влажность воздуха. На эти вещи мы и должны обращать внимание. И мы должны сделать все, чтобы в школе все, что может происходить на свежем воздухе, происходило на свежем воздухе. И я бы делал, как в других странах – пока у нас тепло, дети должны учиться на свежем воздухе, по максимуму", — сказал врач.

Напомним, в Украине хотят отменить дистанционное обучение: "Дети должны ходить в школу".

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