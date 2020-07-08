СБУ совместно с прокуратурой Луганской области провела спецоперацию

Известно, что диверсант оккупационной администрации РФ планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Задержанным оказался гражданин Украины, который служил в так называемой "народной милиции ЛНР".

"Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области. На момент покушения на совершение диверсии в емкостях хранилось 3500 т аммиака", – сказано в сообщении.

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На даный момент известно, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств попытки совершить преступления.

Ранее мы писали, что российские вооруженные группировки на Востоке Украины продолжают удерживать в боевой готовности артподразделения армейских корпусов "Донецк" и "Луганск", а также они отрабатывают учения.

Данные действия кремлёвских боевиков сигнализируют о готовности к эскалации конфликта.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает удерживать в готовности к применению артиллерийские подразделения. В частности, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК проходят занятия с корректировщиками огня артиллерии. Также 10-11 июня проведены тренировки по управлению огнем и отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений во всех направлениях", - говорится в сообщении.

боевики, Донбасс

Информируется, что одновременно оккупанты в рамках недели мобилизационной готовности проводят уточнение мобилизационного ресурса.

"Российские оккупационные администрации обязали руководителей предприятий всех форм собственности до конца текущей недели предоставить списки военнообязанных всех категорий", - резюмировали в Минобороны.

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