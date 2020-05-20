Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией, который приблизит окончание войны

Об этом он заявил в среду, 20 мая, во время пресс-конференции в первую годовщину своей инаугурации.

"Что касается президента России... мы ничего с этим не сделаем. Мы должны с ними (Путиным - ред.) говорить, должны договариваться. Я еще раз говорю: минский формат - приоритет, но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату, мне все равно. Нам нужен результат", - заявил Зеленский.

Таким заявлением президент просто "взорвал" общественность. Украинцы, можно сказать, разделились на два лагеря: одни полностью поддерживали такое рвение президента закончить конфликт, а другие указали на опасность поспешных решений.

"А кто дал ему это право? Весь украинский народ или только фанаты?", "Для чего людей возвращать? Чтобы умирали с голоду? Где работать? Как жить? Сначала верните в страну все заводы, фабрики, организации, а потом уже возвращайте людей", "А давайте поддержим президента, лишь бы не было войны и наши дети, отцы, братья, мужья не гибли. Вы ж понимаете без этого договора войне не будет конца и края", "Договариваться, это первая ступень к миру. Правильно", "Какой такой любой формат? Имеем право знать", "Он повзрослел, но ещё не созрел", Правильно, хватит смертей! Сколько горя принесла эта непонятная война!", - писали пользователи сети.

Стоит отметить, что Зеленский напомнил, что ранее отводил год, чтобы достичь реальных результатов урегулирования конфликта в Донбассе в нынешнем формате. Вместе с тем, он признал, что сейчас процесс объективно «немного затормозился» из-за эпидемии.

Он заявил, что отводит себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки «дожать» этот вопрос.

«Чтобы мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям», — добавил президент Украины.

Зеленский заявил, что у Киева есть «и план «В», и план «С» по Донбассу, но он не хотел бы их применять. Президент Украины не стал говорить о сути запасных планов Киева по урегулированию конфликта.

Напомним, Путин публично опозорился и проиграл Зеленскому, появилось видео: «Без бумажки никак».

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал щедрый подарок внучке диктатора Муссолини после ее поездки в "ЛДНР".

Также Politeka писала, что Зеленскому напомнили главные зашквары на посту президента: "Путин - нормальный пацан".