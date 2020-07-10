Херсонский горсовет проголосовал за обращение к президенту Зеленского относительно воды для Крыма

Так, депутаты проголосовали за обращение к президенту, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в аннексированный Крым

Издание Крим.Реалии сообщило, что "за" проголосовали 32 депутата, не голосовали за это обращение – 10 депутатов.

Активисты с плакатами "Нельзя поить оккупантов" присутствовали на заседании.

"Нужно прекратить инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо", – заявил депутат Сергей Волошинов.

Ранее мы писали, что в России придумали, как обеспечить Крым водой

Об заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

Минобороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой. Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь,

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Также он отметил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.

Ранее мы писали, что возобновить водоснабжение полуострова пока что невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов рассказал, что необходимо для подачи воды в Крым. По словам представителя ведомства, возобновить водоснабжение удастся только после деоккупации полуострова.

«Возобновить водоснабжение можно будет только после восстановления Украины в международно признанных границах» - говорит он.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной уже 7 июля, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".