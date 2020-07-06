Конфликт Украины с Россией в ближайшее время может обостриться

РФ может начать новую фазу вооруженного конфликта на территории Украины 7 июля

"Что привело к войне, которая начнется 7 июля и о которой мы пока не знаем и не ждем? Привела последняя "нормандская встреча" в Берлине", – рассказал Петров.

По информации Петрова, россияне считают, что Украина не выполнила ни одно из своих условий, которую подписали между собой глава Офиса президента Андрей Ермак с украинской и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак с российской стороны.

"Россияне пообещали поддерживать обмен пленными, обеспечить транзит газа и вернуть 3 миллиарда долларов. Украинцы, в свою очередь, должны были обеспечить изменения в Конституцию, внести статьи об особом статусе "Д/ЛНР" и дописать пункт про выборы.

Плюс там еще были пункты про подачу воды в Крым, прямое авиасообщение между Украиной и Россией, отвод войск, но все эти пункты были вторичны, основным условием было внесение изменений в Конституцию. Россияне считают, что они свои условия выполнили, а вот украинцы в очередной раз с достоинством плюнули врагу в лицо", – утверждает политтехнолог.

Ранее мы писали, что боевики "ЛНР" понесли потери от разрыва собственного миномета

Об этом сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.

По уточненным данным разведки, трое оккупантов погибли, еще двое ранены.



Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

"В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ увеличивают боеготовность на юге Украины из-за вероятного нападения России.

В последнее время активно обсуждают активизацию российских войск в южном регионе, в частности - военные учения "Кавказ". Вполне вероятно, что Россия стягивает большие силы к Черному морю, чтобы нанести новый удар.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев утверждает, что пока украинские военнослужащие ничего не знают об активных действиях оккупантов на территории Крыма. В то же время, командование ОС ВСУ прилагает много усилий для добычи оперативных данных.

Напомним, Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе: "Все закончится за трое суток".

Как сообщала Politeka, главный "Слуга" неожиданно оправдал циничные интервью с Гиркиным и Поклонской.

Также Politeka писала, что Стрелков и боевики в панике просят молитв, целое подразделение "ДНР" смешали с землей.