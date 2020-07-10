Военкоматы продолжают присылать повестки абитуриентам, несмотря на поручение Кабмина урегулировать эту проблему
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пользователя Facebook, который сам оказался в такой ситуации.
Так, киевлянин Игорь Дрозда заявил, что военный комиссариат столицы нарушает законодательство о призыве на срочную военную службу.
По его словам, призывников Дарницкого районного военного комиссариата вызвали 9 июля на городскую комиссию.
"Я, в свою очередь, также на ней присутствовал. Я предъявил оригиналы документов на поступление в магистратуру в КНУКиМ, а также справку с обучения в языковом центре Чешской Республики. Согласно статье 17 об освобождении от военной службы пункта 8 и 9, я должен получить увольнение, однако не получил", - написал Дрозда.
По его словам, комиссия отклонила его документы и единогласно проголосовала за то, чтобы призвать его в армию.
"Проблема в том, что подача документов в вузы осуществляется в августе, а в июле еще все абитуриенты. Поэтому, согласно закону, подлежат призыву. Шансов нет ни у кого, решил военный комиссариат", - написал он.
Дрозда отметил, что Министерство образования и науки "вступились" за тех, кто достиг 18-19 лет. Юноши этого возраста получают отсрочку по желанию, но те, кто поступает на магистратуру в возрасте 25 лет, "остались за бортом".
Кроме того, Дрозда сообщил, что его и других парней незаконно удерживают на территории сборного пункта.
"После решения комиссии нам сказали ждать на улице, чтобы решились "какие-то вопросы". Мы долго ждали, и в результате нас завели в столовую и показали, где мы будем спать", - написал он.
При этом накануне, по его словам, призывникам сказали приходить в военкомат без вещей.
Напомним, в Кабмине решили принять меры из-за призыва школьников в армию: "нужно подготовиться к...".
Как сообщала Politeka, абитуриентов гонят в армию, важное заявление Минобороны: что делать и кому дадут отсрочку.
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